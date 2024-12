PlayStation, il Wrap-Up 2024 dei gamer è di nuovo disponibile

Dove trovarlo e come funziona

L’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati PlayStation è disponibile sul sito ufficiale e tramite mail, basta inserire le proprie credenziali e il gioco è fatto! Il Wrap-Up propone varie informazioni delle attitudini di gioco del 2024, infatti chi ha giocato con PS4 e PS5potrà scoprire i titoli che hanno dominato la sessione di gioco, le ore trascorse all’esplorazione di mondi virtuali, le tempistiche per il raggiungimento di obiettivi, i trofei ottenuti e i generi preferiti. Inoltre, gli abbonati a PlayStation Plus avranno accesso a statistiche specifiche relative al servizio, come il numero di giochi scaricati e giocati tramite il catalogo. Il Wrap-Up permette inoltre di rilanciare le informazioni in ambito social.