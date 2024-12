Videogiochi, la PlayStation compie 30 anni

NOW

Con Let's Sing 2025 si canta in console

Le feste si avvicinano e Let's Sing 2025 può sicuramente essere un ottimo gioco per animare i party tra amici. Si tratta di un titolo che si ispira al classico karaoke. Permette di cantare le hit del momento e alcuni pezzi storici. Si può giocare con tutte le console, noi lo abbiamo provato su Nintendo Switch. Ecco le nostre impressioni (di Giovanni Mirenna)

Se comprate Let's Sing 2025 2 Mic pack, intorno ai 60 euro, all'interno troverete la scheda del gioco e 2 microfoni da collegare alla console. Una volta settati si entra facilmente nel nuovo mondo del karaoke versione console. Si possono cantare le hit di artisti come Ariana Grande, Billie Eilish e Justin Bieber, oppure i super classiconi come Zombie dei Cranberries o Dancing in the Moonlight dei Toploader.

Ci sono due cose che magari non vi piaceranno: la voce che entra dal microfono non è amplificata. Il canto verrà analizzato dal sistema che controllerà se andiamo a tempo assegnandoci un punteggio. L'edizione Standard di Let's Sing 2025 include 35 canzoni e un mese di prova gratuita del Pass VIP che consente di accedere a oltre 150 brani. Sono solo artisti stranieri, nessuna possibilità di cantare canzoni in italiano. Ma il divertimento non è in discussione.