FC IQ e Rush

Tra le innovazioni di questo nuovo titolo ci sono sicuramente la funzionalità FC IQ, basata sull'intelligenza artificiale, e la modalità Rush cinque contro cinque. La prima utilizza l'IA e i dati provenienti del mondo reale per rendere più contemporanee le tattiche dei giocatori e integrare la potenza di HyperMotionV e PlayStyles. In sostanza, FC IQ ripensa le basi tattiche di ogni partita 11 contro 11 offrendo un maggiore controllo strategico basato sui dati reali di alcune delle più grandi squadre di calcio e sulle abitudini del giocatore. Questo si traduce con un movimento collettivo dei calciatori più realistico, così come il posizionamento in campo, e con una grande varietà da giocatore a giocatore e da squadra a squadra.

Rush invece, che sostituisce Volta, è la modalità cinque contro cinque disponibile in Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio fatto su misura per giocare con gli amici, perché permette a gruppi di quattro persone di fare squadra e scendere in campo insieme con un portiere controllato dall'intelligenza artificiale.

Altra novità è il calcio femminile che entra per la prima volta nella modalità Carriera, raggiungendo la parità con il calcio maschile in tutte le modalità di gioco.