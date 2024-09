Per tutti i giocatori è ora possibile accedere semplicemente effettuando il login con il proprio account EA. Allo stesso modo, per i dispositivi mobile è sufficiente scaricare l'app apposita e poi collegarsi con le proprie credenziali.

Web App e Companion App: cosa sono

Si tratta di strumenti digitali essenziali per i giocatori appassionati di modalità come Ultimate Team. La Web App permette, infatti, di gestire la propria squadra direttamente da browser senza dover rimanere connessi alla console, consentendo di comprare e vendere giocatori nel mercato, aprire pacchetti e prepararsi per partite competitive. La Companion App, disponibile per dispositivi mobile, offre funzioni simili ma con la comodità di poterlo fare in qualsiasi momento semplicemente avviando l'app sul proprio smartphone o tablet.

Entrambe le app vengono solitamente rilasciate poco prima del lancio ufficiale del gioco e permettono ai giocatori di iniziare a costruire la propria squadra senza accedere alla console, ragion per cui le precedenti Web App e Companion App che lavoravano su FC24 ora hanno smesso di funzionare.