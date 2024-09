Annunciate le classifiche dei 25 migliori giocatori e delle 25 migliori giocatrici, almeno delle loro versioni virtuali. Lo ha fatto EA (Electronics Arts Inc) in una nota, richiamando l'attenzione degli appassionati. Le valutazioni dei giocatori in EA Sports FC 25, in uscita il 27 settembre ma con accesso anticipato al 20 per l'Ultimate Edition, ricoprono un ruolo cruciale:

influenzano la nuova esperienza 5v5 Rush presente in tutte le modalità di gioco principali, incoraggiando la sperimentazione per scoprire nuove dinamiche, con piccole squadre, basate sui punti di forza dei singoli giocatori. Le valutazioni contribuiscono anche a rendere più autentica la strategia di squadra 11v11 grazie a FC IQ, un nuovo modello di intelligenza artificiale che si basa sui dati del mondo reale per influenzare le tattiche dei giocatori. Nel formato Ultimate Team, ancora, le valutazioni sono correlate ai loro rispettivi campionati e agli avversari reali, cosa che dovrebbe garantire un grado di autenticità senza precedenti nel gioco.