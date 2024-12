"Silenzio": Melania Mazzucco racconta le sette vite di Diana Karenne

Il nuovo romanzo della scrittrice italiana ha per protagonista una delle dive del cinema italiano del primo Novecento, tra le prime a diventare regista. L'intervista durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24

Oggi il suo nome non dice nulla ai più, ma c’è stato un tempo , a inizio Novecento, in cui è stata una delle dive più affascinanti del cinema italiano. Diana Karenne - è questo il nome con cui diventerà nota - non è stata però solo questo: è stata un’imprenditrice, una cantante, una regista. A lei, al suo mito e anche al suo successivo oblio, la scrittrice Melania Mazzucco ha dedicato un poderoso libro pubblicato da Einaudi e intitolato “Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne”. Nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, la scrttrice ne rievoca la storia e la grandezza.

