Lo scoiattolo rosso di Milko Marchetti vince i Nikon Comedy Wildlife

Il vincitore della 10ª edizione del concorso dedicato agli scatti più divertenti nel mondo della fotografia naturalistica è italiano. Milko Marchetti vince i Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024. Stuck Squirrel è la foto che cattura il momento preciso in cui lo scoiattolo stacca le zampe posteriori dal tronco per entrare nel suo nascondiglio

Il vincitore dei Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 è Milko Marchetti per la sua incredibile foto: “uno scoiattolo rosso che sembra bloccato ad angolo retto rispetto all'albero, ma in realtà è la frazione di secondo appena prima che entri nella tana nel tronco. Semplicemente geniale!”. Questo il post su Instagram della Nikon che si congratula con il fotografo italiano. L'immagine intitolata "Stuck Squirrel" è stata scattata nel parco Podere Pantaleone di Ravenna, un paio di anni fa e “faceva sempre ridere ogni volta che Milko la mostrava ai suoi seminari fotografici mensili” si legge sul post. "Sapevo che dovevo partecipare alla competizione" ha detto il vincitore.

L'incastro perfetto

La fotografia naturalistica più esilarante quest’anno è lo Stuck Squirrel di Milko Marchetti: lo scoiattolo rosso intento a rientrare nel suo nascondiglio, che pare incastrarsi nel tronco dell’albero che ospita la sua tana. “Questa foto mi ha colpito per la posizione strana e divertente del soggetto e perché cattura il momento preciso in cui lo scoiattolo stacca le zampe posteriori dal tronco per entrare nel suo nascondiglio. Ogni volta che mostro questa immagine ai seminari naturalistici del mio circolo fotografico locale, il pubblico esplode in risate sguaiate, quindi dovevo proprio candidarla”dichiara Milko Marchetti.