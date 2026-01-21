Lucrezia Guidone, l'ex direttrice del carcere minorile nella serie tv Mare Fuori è incintaSpettacolo
L'attrice, 39 anni, volto di Sofia Durante nella quarta e nella quinta stagione, ha annunciato su Instagram la gravidanza. Nessuna notizia, però, in merito alla data del parto o all'identità del padre del bebé
L’attrice Lucrezia Guidone, 39 anni, volto di Sofia Durante, la direttrice dell’Istituto Penale Minorile di Napoli nella quarta e nella quinta stagione della serie tv Mare Fuori, è incinta. Per annunciare la gravidanza, ha pubblicato su Instagram due foto accompagnate dalla didascalia con un cuore bianco e un’emoticon divertita. Nella prima immagine, scattata in occasione della première della serie tv The Beauty di Ryan Murphy, sorride mentre si accarezza il pancione avvolto da un abito nero. Nella seconda, invece, indossa un cappellino con la visiera e la scritta “Soy Embarazada” che, tradotta in lingua spagnola, significa “Sono incinta”. Immediata una pioggia di congratulazioni per l’attrice, che ha conquistato l’affetto dei fan anche grazie all’umanità dimostrata nei confronti della ribelle Rosa Ricci (Maria Esposito). Guidone, che nella serie tv Mare Fuori aveva sostituito la prima vecchia direttrice Paola Vinci (Carolina Crescentini), cederà a sua volta il ruolo al nuovo direttore Romano Reggiani, protagonista delle vicende della sesta stagione in arrivo il 13 marzo.
LE INDISCREZIONI SULLE NOZZE CON IVAN ALOVISIO
Lucrezia Guidone non ha condiviso notizie né sulla data del parto, né sul padre del bebé. Tuttavia, secondo il quotidiano Il Messaggero, l’attrice avrebbe sposato in una cerimonia intima nel 2024 a Ostuni il collega Ivan Alovisio, che avrebbe conosciuto circa quattro anni fa. Nato nel 1983 a Moncalieri, in provincia di Torino, l’attore si è formato al Piccolo Teatro di Milano e ha recitato sia in teatro, sia in televisione in fiction come Il Commissario Montalbano e Doc – Nelle tue mani, sia nel cinema in film come Tutto quello che vuoi con Paola Minaccioni.
UNA CARRIERA TRA TEATRO, TV E CINEMA
Nata nel 1986 a Pescara, Lucrezia Guidone si è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma e ha studiato anche presso il Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York. Ha poi lavorato in teatro con grandi nomi della scena italiana e internazionale, alternando anche progetti cinematografici che hanno incluso produzioni italiane e internazionali di successo. È stata inoltre protagonista del film La ragazza nella nebbia al fianco di Toni Servillo, Alessio Boni e Jean Renò e delle serie tv Dov’è Mario con Corrado Guzzanti e Fedeltà con Michele Riondino, tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli. Nel 2023 è entrata nel cast della serie tv Mare Fuori. “Le prime volte non si scordano mai. C’è una magia molto forte legata agli inizi, la scoperta del proprio potere e la voglia di volare”, ha dichiarato in una recente intervista al settimanale Grazia, dove ha poi raccontato le proprie esperienze più significative a teatro e al cinema: “Direi il mio debutto teatrale nello spettacolo In cerca d’autore. Studio sui Sei personaggi di Luigi Pirandello, con il regista Luca Ronconi, e quello cinematografico nel film Noi 4 di Francesco Bruni a fianco di Fabrizio Gifuni e Ksenia Rappoport”. Per entrambe ha riconosciuto di aver “avuto la fortuna di confrontarmi fin da subito con personalità artistiche di grande valore, e questo ha determinato sicuramente in me la voglia e la responsabilità di dare sempre tanto”. Per il futuro invece l’attrice ha un sogno, lavorare con il regista “Paul Thomas Anderson. Il suo è un cinema verticale, ti rimane dentro, si scava nella memoria. O Michaela Coel, una voce potente e uno sguardo profondo. Mi piacerebbe affrontare personaggi estremi, mettermi alla prova in zone meno conosciute. Con Comencini e Carrisi ho avuto la fortuna di conoscere il fantasy e il thriller, due mondi che mi piacerebbe frequentare ancora”.
