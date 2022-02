Fedeltà, cast della serie con Michele Riondino e Lucrezia Guido. FOTO

Fedeltà è una serie diretta da Andrea Molaioli e Stefano Cipani, tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli. I 6 episodi sono disponibile in streaming su Netflix da San Valentino, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. La serie è ambientata tra Milano e Rimini, e racconta la storia di una coppia e delle conseguenze di un presunto tradimento. Una storia di fedeltà coniugale che finisce per rappresentare anche la fedeltà verso se stessi. Vediamo gli attori del cast