Fedeltà: trailer della serie in arrivo su Netflix a San Valentino

Sarà un San Valentino carico di emozioni per il pubblico di Netflix che a partire dal 14 febbraio avrà a disposizione tutti e sei gli episodi di “ Fedeltà ”, la nuova serie Made in Italy tratta dall'omonimo successo letterario di Marco Missiroli, romanzo che nel 2019 vinse il Premio Strega Giovani dopo essersi piazzato tra i finalisti della prestigiosa competizione letteraria. Il trailer, ora disponibile in rete, mostra i protagonisti in azione, che campeggiano nel poster dello show che pone lo spettatore davanti a una provocazione: “Chi ama si tradisce”. Il titolo sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

“Fedeltà”: una storia d'amore con quattro protagonisti

La relazione di lungo corso tra Carlo e Margherita, gli attori Michele Riondino e Lucrezia Guidone, viene messa a dura prova dalla forza del tempo, in grado di scardinare, talvolta, anche i sentimenti più solidi. Così la coppia si trova a dover fronteggiare il fascino di nuove avventure: una studentessa per lui, un fisioterapista per lei. Riusciranno i protagonisti a restare fedeli e a resistere al tradimento? Oppure la seduzione dell'altro è espressione di desideri più profondi che poco hanno a che vedere con le dinamiche di una relazione stabile?

Alessandro Fabbri, già autore della sceneggiatura della saga di successo che comprende “1992”, “1993” e “1994”, ha adattato per la tv le conclusioni di Marco Missiroli che con “Fedeltà” ha conquistato i lettori italiani e degli oltre trenta paesi in cui il romanzo è stato tradotto. Nel cast, oltre all'apprezzato Riondino, che ha all'attivo un gran numero di ruoli per la tv e il grande schermo, e alla Guidone, recentemente al cinema con “Qui rido io” di Mario Martone, figurano anche Carolina Sala, Maria Paiato, Leonardo Pazzagli, Gianluca Gobbi, Maurizio Donadoni e molti altri volti noti dello spettacolo nostrano.