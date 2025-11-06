Noi del Rione Sanità, la storia vera dietro la fiction

Il "comandante" di Mare Fuori veste i panni di Padre Antonio Loffredo nella fiction che, in onda su Rai 1 dallo scorso 23 ottobre, racconta la storia del parroco che riuscì a donare ai ragazzi del Rione Sanità un futuro diverso rispetto a quello a cui sembravano destinati
Noi del Rione Sanità, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Carmine Recano, porta in scena una storia vera. Quella di Padre Antonio Loffredo, l'ex parroco del quartiere napoletano autore dell'omonimo libro.
Chi è Padre Antonio Loffredo
Sacerdote della diocesi di Napoli, ordinato nel 1986, Padre Antonio Loffredo - nel 2001 - è stato nominato parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità, nel napoletano Rione Sanità, scegliendo di vivere “in mezzo alla gente” in uno dei contesti urbani più difficili della città. In quell'area segnata da degrado, marginalità, criminalità e beni storico-artistici dimenticati, ha costruito un progetto di valorizzazione sociale, culturale ed economica partito proprio dal coinvolgimento dei giovani del quartiere. Insieme ai ragazzi, ha avviato la cooperativa sociale La Paranza Onlus con l’obiettivo di recuperare beni culturali (in particolare le Catacombe di San Gennaro e le Catacombe di San Gaudioso) e di metterli a valore anche come fonte di lavoro per i giovani del Rione: ha guardato al patrimonio artistico-archeologico non solo come testimonianza del passato, dunque, ma anche come risorsa concreta di rigenerazione urbana e comunitaria. Inoltre, ha favorito la trasformazione di spazi abbandonati (chiese, chiostri, catacombe) in “case di comunità”, laboratori di musica, teatro, arte, doposcuola e attività formative, così da dare opportunità reali ai giovani che fino a poco prima erano esclusi oppure in bilico. Ha promosso un modello di economia sociale nel quartiere - lavoro, formazione, partecipazione - che ha cambiato la percezione del Rione Sanità, da zona evitata a tappa attrattiva per la città e per i turisti. E ha dimostrato che una comunità messa ai margini può diventare protagonista del proprio riscatto, se viene valorizzata la bellezza, se vengono affidate responsabilità ai giovani e se il patrimonio culturale viene integrato in una visione di sviluppo locale.
Le parole del vero Padre Loffredo
Noi del Rione Sanità non è una riproduzione fedele della vita di Don Antonio Loffredo. Ma ci assomiglia molto. "La camorra mi consigliò di vestirmi da prete, accettai il consiglio e questo accelerò il mio processo di integrazione, ma la vera svolta si ebbe quando capii che le prediche non servivano, si doveva passare ai fatti", ha raccontato Padre Loffredo a Fanpage, ricordando i giorni del suo arrivo al Rione Sanità. Hai poi confessato di riconoscersi negli abbracci che il Don Giuseppe di Carmine Recano regala. Anche perché, l'attore, la storia di Padre Loffredo la conosce da sempre. "Veniva a trovare i ragazzi, trasmettendo valori e dando consigli. Ritrovarlo nelle vesti di don Giuseppe è stato molto emozionante", ha ricordato, dicendosi onorato per quel ruolo.
Approfondimento
Noi del rione sanità, il cast della serie tv con Carmine Recano
Immagini da Webphoto e dall'ufficio stampa Rai
Carmine Recano, da Mare Fuori a Noi del Rione Sanità. FOTO
L’attore che ha conquistato il pubblico con il ruolo del Comandante della serie ambientata in un immaginario 'Istituto Penale per Minorenni di Napoli' è ora l’interprete del personaggio del prete nella nuova fiction ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo. La carriera di questo interprete è segnata da una lunga esperienza tra cinema, televisione e teatro. Ripercorriamo il suo percorso artistico, un iter che racconta l’evoluzione di un interprete versatile e radicato nella sua terra A cura di Camilla Sernagiotto