Noi del Rione Sanità, la storia vera dietro la fiction

Noi del Rione Sanità, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Carmine Recano, porta in scena una storia vera. Quella di Padre Antonio Loffredo, l'ex parroco del quartiere napoletano autore dell'omonimo libro.

Chi è Padre Antonio Loffredo

Sacerdote della diocesi di Napoli, ordinato nel 1986, Padre Antonio Loffredo - nel 2001 - è stato nominato parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità, nel napoletano Rione Sanità, scegliendo di vivere “in mezzo alla gente” in uno dei contesti urbani più difficili della città. In quell'area segnata da degrado, marginalità, criminalità e beni storico-artistici dimenticati, ha costruito un progetto di valorizzazione sociale, culturale ed economica partito proprio dal coinvolgimento dei giovani del quartiere. Insieme ai ragazzi, ha avviato la cooperativa sociale La Paranza Onlus con l’obiettivo di recuperare beni culturali (in particolare le Catacombe di San Gennaro e le Catacombe di San Gaudioso) e di metterli a valore anche come fonte di lavoro per i giovani del Rione: ha guardato al patrimonio artistico-archeologico non solo come testimonianza del passato, dunque, ma anche come risorsa concreta di rigenerazione urbana e comunitaria. Inoltre, ha favorito la trasformazione di spazi abbandonati (chiese, chiostri, catacombe) in “case di comunità”, laboratori di musica, teatro, arte, doposcuola e attività formative, così da dare opportunità reali ai giovani che fino a poco prima erano esclusi oppure in bilico. Ha promosso un modello di economia sociale nel quartiere - lavoro, formazione, partecipazione - che ha cambiato la percezione del Rione Sanità, da zona evitata a tappa attrattiva per la città e per i turisti. E ha dimostrato che una comunità messa ai margini può diventare protagonista del proprio riscatto, se viene valorizzata la bellezza, se vengono affidate responsabilità ai giovani e se il patrimonio culturale viene integrato in una visione di sviluppo locale.