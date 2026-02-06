Il Signore delle mosche: il trailer della serie evento Sky Exclusive

Il primo adattamento televisivo del capolavoro di William Golding arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 22 febbraio. In anteprima mondiale alla Berlinale, la serie in quattro episodi scritta da Jack Thorne e diretta da Marc Munden racconta la deriva emotiva e morale di un gruppo di ragazzi dispersi su un’isola deserta, tra perdita dell’innocenza, paura e lotta per il potere

Dal 22 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Milano, 6 febbraio. Dei ragazzini dispersi su un’isola deserta senza nome. Pericoli, paure e il caos in agguato: nessuna regola, nessuna via d’uscita. Solo sopravvivenza. Un incipit inequivocabile, quello del più celebrato dei romanzi del Premio Nobel William Golding (edito da Mondadori). Il suo attesissimo primo adattamento televisivo in quattro episodi, IL SIGNORE DELLE MOSCHE, arriva in Italia dal 22 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie, che sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 13 febbraio alla 76esima Berlinale, andrà con due episodi alla settimana, il 22 febbraio e il 1° marzo, su Sky Atlantic.

Una produzione Sony Pictures Television per BBC iPlayer, BBC One e Stan adattata e diretta per la televisione dai vincitori del BAFTA, lo sceneggiatore Jack Thorne (Adolescence, His Dark Materials, Help, Enola Holmes) e il regista Marc Munden (The Mark of Cain, National Treasure, Help), rispettivamente.

Fedele al romanzo originale, ambientato all’inizio degli anni ’50 su un’isola non specificata del Pacifico, la versione di Thorne approfondisce ulteriormente i temi emotivi del libro: la natura umana, la perdita dell’innocenza e la mascolinità nell’età dell’adolescenza. Ognuno dei quattro episodi prende il nome da un personaggio centrale della storia — Ralph, Piggy, Simon e Jack — offrendo una prospettiva di volta in volta leggermente diversa sulla condizione collettiva dei ragazzi e sul modo in cui affrontano la loro situazione.

Il cast di oltre 30 ragazzi, molti dei quali al loro debutto, è guidato da Winston Sawyers nel ruolo di Ralph, Lox Pratt nel ruolo di Jack, David McKenna nel ruolo di Piggy e Ike Talbut nel ruolo di Simon. Si uniscono a loro altri attori, tra cui Thomas Connor nel ruolo di Roger, Noah e Cassius Flemming nei panni dei gemelli Sam ed Eric, Cornelius Brandreth nel ruolo di Maurice e Tom Page-Turner nel ruolo di Bill.

Le musiche originali della serie sono state create da tre tra i più importanti e celebrati artisti del settore: il compositore Cristobal Tapia de Veer (The White Lotus, Smile, National Treasure) ha realizzato la colonna sonora, mentre Hans Zimmer (Dune, Planet Earth, Il Re Leone) e Kara Talve (Il tatuatore di Auschwitz, Prehistoric Planet) hanno composto il tema principale e le musiche aggiuntive.

Commissionata da Lindsay Salt, Direttrice BBC Drama, IL SIGNORE DELLE MOSCHE è una produzione di Eleven e One Shoe Films, sostenuta da Sony Pictures Television per BBC iPlayer, BBC One e Stan. La serie è scritta da Jack Thorne, diretta da Marc Munden e prodotta da Callum Devrell-Cameron (Sex Education, Hanna). I produttori esecutivi sono Joel Wilson e Jamie Campbell per Eleven, Jack Thorne per One Shoe Films, Marc Munden, Nawfal Faizullah per la BBC e Cailah Scobie per Stan.

La trama

Un aereo cade su un'isola deserta nel mezzo del Pacifico. Morti tutti gli adulti, i superstiti sono un gruppo di bambini e (pre)adolescenti, immersi improvvisamente in una situazione estremamente problematica, che li costringe a darsi da soli delle regole di convivenza. La costruzione di questa loro comunità casuale e imprevista parte da uno dei primi oggetti trovati: una conchiglia soffiando nella quale è possibile chiamare tutti a raccolta per tutti i processi decisionali. Purtroppo, la giovane età e la mancanza di regole gioca al gruppo un brutto tiro quando il fuoco che si era deciso di tenere sempre acceso sulla montagna più alta dell'isola per segnalare una presenza umana alle navi e agli aerei di passaggio, viene trascurato proprio nel momento in cui una nave poteva notarlo. Questo fatto finisce per dividere i gruppi già emersi tra chi cerca soluzioni facili a problemi complessi e chi non abbandona la razionalità e si affida più all'intelletto che alla forza, un elemento che col tempo, però, prende il sopravvento.

IL SIGNORE DELLE MOSCHE | Dal 22 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW