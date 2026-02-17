Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Berlinale 2026, Tecla Insolia riceve il premio European Shooting Stars. FOTO

Cinema fotogallery
13 foto
©Getty

Nella rosa dei dieci giovani talenti scelti della Berlinale 2026 c’è un unico nome italiano, quello di Tecla Insolia. L'attrice è infatti tra le European Shooting Stars del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, un riconoscimento importante che vive come una opportunità, sentendo al contempo una grande responsabilità. La gallery del red carpet che la vede protagonista in un raffinatissimo outfit firmato Valentino

Spettacolo: Ultime gallery

Berlinale 2026, Tecla Insolia riceve il premio European Shooting Stars

Cinema

Nella rosa dei dieci giovani talenti scelti della Berlinale 2026 c’è un unico nome italiano,...

13 foto

Anna Ferzetti, i migliori film da La Grazia a Domani interrogo. FOTO

Cinema

L’attrice romana è la protagonista del film in cui interpreta un’insegnante d’inglese...

28 foto
Progetto senza titolo - 1

Martedì Grasso, i 17 migliori film da guardare a Carnevale

Cinema

Da Fellini a Kubrick, sono tanti i grandi nomi della settima arte che si sono misurati con la...

18 foto

Robert Duvall, da Il padrino ad Apocalypse Now: i suoi film più famosi

Cinema

L'attore, sceneggiatore e regista americano, nato il 5 gennaio 1931, è morto a 95 anni. Ha...

26 foto

Memory, il cast del film con Liam Neeson e Monica Bellucci

Cinema

Va in onda su Italia 1 lunedì 16 febbraio il film del 2022 diretto da Erik Van Looy, remake...

8 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Baywatch, Stephen Amell sarà il figlio di Mitch nel reboot della serie

    Serie TV

    L'attore, già noto per le serie tv Arrow e Suits LA, interpreterà Hobie Buchannon,...

    Rihanna, una signora prende per sbaglio il suo carrello della spesa

    Spettacolo

    Un errore comune, ma allo stesso tempo insolito. Rihanna, fotografata intenta a fare la spesa in...

    È morto Marzio Mazzanti, con gli Homo Sapiens vinse Sanremo nel 1977

    Musica

    Si è spento a 80 anni il fondatore e storico cantante dei celebri Homo Sapiens. Icona della...