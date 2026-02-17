Berlinale 2026, Tecla Insolia riceve il premio European Shooting Stars. FOTO
Nella rosa dei dieci giovani talenti scelti della Berlinale 2026 c’è un unico nome italiano, quello di Tecla Insolia. L'attrice è infatti tra le European Shooting Stars del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, un riconoscimento importante che vive come una opportunità, sentendo al contempo una grande responsabilità. La gallery del red carpet che la vede protagonista in un raffinatissimo outfit firmato Valentino