Lady Gaga ( FOTO ) si è esibita a sorpesa all’Halftime Show della 60esima edizione del Super Bowl . Dopo aver proposto una versione salsa del brano Die With a Smile, l’artista statunitense ha ballato con Bad Bunny , headliner dell’evento. Successivamente, la voce di Poker Face ha scritto sul suo profilo Instagram: “Per me è stato un grandissimo onore”.

SUPER BOWL 2026, IL MESSAGGIO DI LADY GAGA

Domenica 8 febbraio Lady Gaga e Ricky Martin sono stati gli ospiti a sorpresa dell’Halftime Show di Bad Bunny. La cantante ha proposto una versione salsa di Die With a Smile, brano vincitore della statuetta Best Pop Duo/Group Performance alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Subito dopo la performance, l’artista ha condiviso un video dell'esibizione sul profilo Instagram che conta più di sessantadue milioni di follower scrivendo: “Per me è stato un grandissimo onore prendere parte all’Halfitme Show di Benito. Grazie Benito per avermi invitato e grazie all’intero gruppo per avermi dato il benvenuto sul palco. Non me lo sarei perso per nulla al mondo”.

In seguito, l’artista ha condiviso alcuni scatti in compagnia di Bad Bunny e Ricky Martin aggiungendo: “Grazie Benito per avermi incluso in questa performance potente, importante e significativa. Sono così felice di aver fatto parte di questo momento. È stato ancora più speciale perché è stato con te, con il tuo bellissimo cuore e con la musica”.