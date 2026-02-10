Il 13 febbraio Bad Bunny ripartirà in tour dal palco dello Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti per il primo dei tre appuntamenti in programma a Buenos Aires. Previsti anche due concerti in Italia: il 17 e il 18 luglio allo stadio San Siro di Milano
Lady Gaga (FOTO) si è esibita a sorpesa all’Halftime Show della 60esima edizione del Super Bowl. Dopo aver proposto una versione salsa del brano Die With a Smile, l’artista statunitense ha ballato con Bad Bunny, headliner dell’evento. Successivamente, la voce di Poker Face ha scritto sul suo profilo Instagram: “Per me è stato un grandissimo onore”.
SUPER BOWL 2026, IL MESSAGGIO DI LADY GAGA
Domenica 8 febbraio Lady Gaga e Ricky Martin sono stati gli ospiti a sorpresa dell’Halftime Show di Bad Bunny. La cantante ha proposto una versione salsa di Die With a Smile, brano vincitore della statuetta Best Pop Duo/Group Performance alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Subito dopo la performance, l’artista ha condiviso un video dell'esibizione sul profilo Instagram che conta più di sessantadue milioni di follower scrivendo: “Per me è stato un grandissimo onore prendere parte all’Halfitme Show di Benito. Grazie Benito per avermi invitato e grazie all’intero gruppo per avermi dato il benvenuto sul palco. Non me lo sarei perso per nulla al mondo”.
In seguito, l’artista ha condiviso alcuni scatti in compagnia di Bad Bunny e Ricky Martin aggiungendo: “Grazie Benito per avermi incluso in questa performance potente, importante e significativa. Sono così felice di aver fatto parte di questo momento. È stato ancora più speciale perché è stato con te, con il tuo bellissimo cuore e con la musica”.
Subito dopo l’Hafltime Show, molti brani di Bad Bunny hanno iniziato a scalare le classifiche statunitensi. Infatti, il cantante portoricano ha conquistato le prime sei posizioni della classifica dei brani più ascoltati su Spotify in America:
- Debí tirar más fotos
- Baile Inolvidable
- Nuevayol
- Eoo
- Voy a Llevarte Pa' PR
- Tití Me Preguntó
Il 13 febbraio Bad Bunny ripartirà in tour dal palco dello Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti per il primo dei tre appuntamenti in programma a Buenos Aires. In seguito, l’artista porterà le sue canzoni in numerose città: da Tokyo a Bruxelles passando per Madrid e Stoccolma. Previsti anche due concerti in Italia: il 17 e il 18 luglio allo stadio San Siro di Milano.
Nel gennaio dello scorso anno l'artista portoricano (FOTO) ha pubblicato l’album Debí Tirar Más Fotos conquistando anche un doppio disco di platino in Italia. Il lavoro ha trionfato nelle categorie Album of the Year e Best Música Urbana Album ai Grammy Awards 2026 e ai Latin Grammy Awards 2025.
