Intelligenza artificiale, rilasciato il language model Domyn Small

E' un modello di intelligenza artificiale da 10 miliardi di parametri multilingue, che segna una nuova tappa fondamentale nella missione di Domyn di offrire AI completamente sovrana e di piena proprietà per le industrie regolamentate

Domyn annuncia oggi il rilascio di Domyn Small, un modello di intelligenza artificiale (Large Language model) da 10 miliardi di parametri multilingue, che supporta oltre 50 lingue, con ottimizzazione per l'inglese e le principali lingue europee — francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese.

Addestrato sulle capacità di high-performance computing (calcolo ad alte prestazioni) del Supercomputer Leonardo di CINECA, il rilascio di questo nuovo modello si inserisce nella collaborazione continuativa tra Domyn e CINECA per lo sviluppo di LLM, avviata nel 2024, e segna una nuova tappa fondamentale nella missione di Domyn di offrire AI completamente sovrana e di piena proprietà per le industrie regolamentate.

Questa collaborazione rientra inoltre nell'ambito di IT4LIA AI Factory, un’iniziativa strategica che fa parte di un più ampio ecosistema europeo di “AI Factories”, volto a trasformare il panorama dell'Intelligenza Artificiale nazionale ed europeo attraverso un'infrastruttura avanzata e un portafoglio completo di servizi a disposizione di ricercatori, pubbliche amministrazioni, imprese e startup.