Grok e i deepfake, Bruxelles apre il fronte legale contro Elon Musk

Il rapporto tra Commissione europea ed il miliardario è da tempo segnato da tensioni politiche e regolatorie. Le posizioni apertamente antieuropee del proprietario di X hanno aggravato lo scontro. Al centro della nuova disputa c’è l’IA integrata nel suo social network. La funzione contestata permetteva la creazione di immagini sessuali non consensuali. L'Europa ha avviato un’indagine formale ai sensi del Digital Services Act