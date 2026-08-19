La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi "in pochissimi mesi" se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse cambiare. "Se continua così si potrebbe arrivare a uno stravolgimento", spiega Marsiglia
Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia che - spiega ad Adnkronos - dice di "guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente". La previsione - come sostiene Marsiglia - non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi "in pochissimi mesi" se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse cambiare. "Se continua così si potrebbe arrivare a uno stravolgimento", spiega. Il Brent si mantiene su livelli molto elevati, arrivando a toccare quota 92-93 dollari al barile, mentre "il gas a 63 euro/MWh".
La richiesta di interventi al governo
Le piccole imprese della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese) sono preoccupate perché "la dinamica dei prezzi sta rapidamente assorbendo il beneficio" e chiedono al governo di valutare ulteriori interventi sulle accise per contenere il costo dei carburanti. Per Confimprenditori i provvedimenti del governo "si sono dimostrati, come prevedibile, del tutto inefficaci" e ora "migliaia di imprese vedono lievitare i costi di trasporto, produzione e distribuzione". Il Codacons scende in campo per chiedere al governo di "prorogare lo sconto ed estenderlo alla verde" perché i prezzi della benzina "superano sia in autostrada che sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale, che ha interessato solo il gasolio".