È la prima quotazione di un produttore di robot umanoidi su una borsa della Cina continentale. La capitalizzazione della società ha raggiunto 445 miliardi di yuan, circa 66 miliardi di dollari

Unitree Robotics, produttore cinese di robot umanoidi con sede a Hangzhou, ha debuttato sullo Star Market di Shanghai con un balzo del 629% rispetto al prezzo di Ipo, arrivando a 1.100 yuan per azione. La capitalizzazione della società ha così raggiunto circa 445 miliardi di yuan, pari a 66 miliardi di dollari. Lo riferisce il South China Morning Post.

Il titolo ha poi ripiegato sotto i 900 yuan nelle prime ore di contrattazione. Unitree ha raccolto circa 6,1 miliardi di yuan vendendo 40,45 milioni di azioni, pari al 10% del capitale ampliato, con un valore iniziale di circa 61 miliardi di yuan. È la prima quotazione di un produttore di robot umanoidi su una borsa della Cina continentale. L'Ipo ha suscitato un forte interesse: quasi 9,8 milioni di conti retail hanno concorso per appena 9,7 milioni di azioni disponibili nella tranche online, con un tasso finale di assegnazione dello 0,018%. Il debutto coincide con l'apertura della World Robot Conference di Pechino.