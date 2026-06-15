La legge prevede molte riduzioni per l’Imu. C’è ad esempio lo sconto del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente (oltre ad avere la dimora abituale) nello stesso territorio comunale in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione è del 50% della base imponibile anche per gli immobili di interesse storico/artistico, così come per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Si scende invece al 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato. E ancora, è in vigore anche una riduzione del 50% dell'imposta nel caso del possesso di un unico immobile da parte dei pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Per approfondire: Imu 2026, quali sono le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni previste