Introduzione

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornisce 14 indicazioni pratiche per usare in modo ottimale i condizionatori. Sono sempre più diffusi in Italia: l’Istat dice che il 48,8% delle famiglie dispone di un sistema di climatizzazione estiva, una percentuale che sale al 51,2% nel Mezzogiorno (49,1% al Nord e 44,2% al Centro). Sono soprattutto diffusi in Veneto (70%). La Valle d’Aosta è invece la regione in cui se ne contano meno e si ferma a quota 4,7%.

Nella maggior parte dei casi il sistema è costituito da mono-split a pompa di calore (56% del totale) che possono essere utilizzati sia per raffrescare che per riscaldare gli ambienti. Il 24% utilizza invece condizionatori di vecchia generazione che forniscono solo freddo, mentre il 20% dispone di impianti centralizzati o autonomi a servizio dell’intera abitazione. In generale, sono molti gli aspetti da tenere in considerazione: dalla manutenzione alla classe energetica fino all'installazione. Ecco le indicazioni utili.