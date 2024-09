Open Arms, Orban: "Salvini è il patriota più coraggioso d'Europa"

In attesa di incontrarsi venerdì a Budapest, il leader ungherese ha espresso vicinanza al vicepremier italiano, per cui il pm ha chiesto 6 anni per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato nel 2019 lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong, quando era ministro dell'Interno