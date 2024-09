Raid israeliani in Libano, 1600 obiettivi colpiti e quasi 500 morti

Popolazione in fuga dal sud del paese. Ospedali al collasso e scuole trasformate in campi profughi. Netanyahu: "Non aspettiamo la minaccia, la anticipiamo". Appello alle Nazioni Unite per una de-escalation in Mediorente, l'Iraq chiede una riunione urgente dei Paesi arabi. Dal G7 sforzi per risoluzione al conflitto. Hezbollah: "Il comandante Karaki sta bene ed è al sicuro"