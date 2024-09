Raid in Libano, oltre 560 vittime. Tra loro anche 2 operatori Onu

Il cielo di Tel Aviv ha rimbombato per tutta la notte e la giornata al passaggio dei caccia diretti in Libano. Ben 250 jet militari dell'Aeronautica, secondo l'esercito, si sono alzati in volo tra lunedì e martedì dalla base militare nel centro di Israele di Tel Nof e delle altre in Golan per colpire l'arsenale con cui Hezbollah attacca da 354 giorni il nord del Paese e l'area di Haifa, con due milioni di residenti.

La fuga di massa dei libanesi dal sud ha allontanato da casa già 20 mila persone, secondo le autorità del Paese.

Oggi riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza sul medioriente. Per Biden ci sono margini di dialogo.

Meloni alla stampa italiana a margine dell'assemblea Onu: "Sul Libano la grande sfida è arrivare in qualche maniera ad un cessate il fuoco, ad una de-escalation. Penso che ovviamente Israele abbia pur sempre il diritto a difendersi ma che una guerra su larga scala non convenga a nessuno".





