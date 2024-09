Israele pronto a operazione di terra. Onu: "Libano sul baratro". LIVE

Gli Stati Uniti, la Francia, l'Unione Europea e diversi paesi arabi hanno chiesto un "cessate il fuoco immediato di 21 giorni" in Libano, dove gli attacchi tra Israele e Hezbollah minacciano di travolgere il Medio Oriente in una guerra totale, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dalla Casa Bianca. "Chiediamo un cessate il fuoco immediato di 21 giorni al confine tra Libano e Israele per dare spazio alla diplomazia per raggiungere una soluzione diplomatica" alla situazione in Libano e Gaza, si legge nel testo.