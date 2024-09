Guerra Israele, Netanyahu respinge tregua Libano. Oggi all'Onu LIVE

Israele respinge il piano di pace per il Medio Oriente proposto da Stati Uniti e Francia. Netanyahu replica: 'Andiamo avanti con i combattimenti'. Sul primo ministro il pressing dei partiti di ultradestra. Oggi l'intervento all'Assemblea dell'Onu a New York. Intanto, Abu Mazen accusa Israele: 'Stop al genocidio'. L'amministrazione americana è divisa sull'offensiva: c'è chi è contro i bombardamenti di Israele e chi li vede come leva per la de-escalation in Libano. L'esercito israeliano intercetta un missile lanciato dallo Yemen sul centro di Israele. Nuovi raid a Beirut, ucciso il capo dei droni di Hezbollah, Mohammed Surur. Secondo il ministero della Salute libanese, negli attacchi delle ultime 24 ore sono state uccise 81 persone e 403 sono rimaste ferite. da lunedì quasi 100mila gli sfollati





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: