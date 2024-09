Israele-Hamas, raid aereo su Beirut. Giallo su Nasrallah. LIVE

L'Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha espresso rammarico per il fatto che nessuna potenza, compresi gli Stati Uniti, possa "fermare" Benjamin Netanyahu, affermando che il primo ministro israeliano sembra determinato a schiacciare i militanti a Gaza e in Libano. Lo riporta il Guardian. "Quello che facciamo è esercitare tutte le pressioni diplomatiche per un cessate il fuoco, ma nessuno sembra essere in grado di fermare Netanyahu, né a Gaza né in Cisgiordania", ha detto Borrell ieri ai giornalisti presenti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Borrell ha aggiunto che Netanyahu ha chiarito che gli israeliani "non si fermeranno finché Hezbollah non sarà distrutto", proprio come nella campagna di quasi un anno a Gaza contro Hamas.