Introduzione

Per capire cosa succede in Israele, quali sono le divisioni politiche che lo attraversano e comprendere le conseguenze che il conflitto in corso provoca nella popolazione è necessario sapere quanto variegata sia la sua popolazione.



Gli israeliani non sono tutti ebrei, non sono tutti di origine europea o occidentale, non si dividono solo in ebrei religiosi e laici. Qui cerchiamo molto schematicamente di mostrare le principali tessere del ricchissimo e complicato mosaico costituito dai quasi 10 milioni di cittadini israeliani. Questi formano gruppi che si distinguono o per appartenenza etnica e religiosa o per atteggiamento politico e confessionale.

Da questo elenco sono esclusi i non Israeliani, tutti coloro cioè che non hanno un passaporto o una carta d’identità israeliani, pur vivendo sotto l’occupazione dello Stato Ebraico, come i Palestinesi residenti in Cisgiordania, e anche i palestinesi residenti nella striscia di Gaza, autonoma dall’agosto del 2005.