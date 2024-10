Un soldato è stato colpito ieri “da colpi di arma da fuoco” presso il quartier generale delle forze di pace a Naqoura. Il numero totale di peacekeeper feriti negli ultimi tre giorni, in incidenti attribuiti a Israele, sale così a cinque. L'Unifil ha avvertito del rischio di un possibile “conflitto regionale con un impatto catastrofico per tutti”. Intanto, proseguono i negoziati per una condanna da parte dell'Ue

All’Afp, il portavoce dell'Unifil ha detto di temere "molto presto" un possibile "conflitto regionale con un impatto catastrofico per tutti". "Non esiste una soluzione militare", ha aggiunto, chiedendo "discussioni a livello politico e diplomatico" per "evitare la catastrofe". "Il conflitto tra Hezbollah e Israele non è solo un conflitto tra due paesi, ma molto presto potrebbe diventare un conflitto regionale con un impatto catastrofico per tutti”.

In una post sul suo account X, l'Unifil ha riferito che il nuovo incidente è avvenuto la notte scorsa quando "un soldato delle forze di pace che si trovava nel quartier generale di Naqoura è stato colpito da colpi di arma da fuoco a causa di un'attività militare che si svolgeva nelle vicinanze". “Non conosciamo ancora l'origine del colpo ", si legge in una nota in cui si precisa che le condizioni del peacekeeper sono "stabili".

L'Unifil ha rifiutato di arretrare di 5 chilometri



Tenenti ha comunicato che la Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha rifiutato di ritirarsi cinque chilometri più a nord, in territorio libanese, come richiesto dall'esercito israeliano. "Le forze israeliane ci hanno chiesto di lasciare le nostre posizioni lungo la Linea Blu, dal confine fino a cinque chilometri dalla Linea Blu... ma c’è stata una decisione unanime per noi di restare, perché la bandiera delle Nazioni Unite deve sventolare in questa zona", ha spiegato.



Negoziati in corso per condanna Ue su attacchi a Unifil



Intanto, "sono in corso" ma non sono ancora "completi" i "tentativi" per arrivare ad una dichiarazione a 27 di condanna per gli attacchi di Israele alle postazioni dell'Unifil in Libano. Lo riporta Ansa citando fonti europee. In vista del Consiglio Europeo della prossima settimana, proseguono anche negoziati sulle conclusioni. "Le discussioni rimangono complicate, con la maggior parte degli Stati membri che chiede un linguaggio forte sulla situazione attuale, in particolare sugli attacchi contro l'Unifil e le violazioni del diritto umanitario internazionale, mentre alcuni (pochi) Stati membri vogliono avere un linguaggio più morbido", ha riferito un diplomatico.

