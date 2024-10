Israele, attacco a missioni Onu in Libano. Michel: inaccettabile. LIVE

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha condannato gli attacchi alle operazioni di pace delle Nazioni Unite, dopo che i peacekeeper dell'Unifil hanno dichiarato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sul loro quartier generale nel Libano meridionale. "Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite è irresponsabile e non è accettabile, ed è per questo che invitiamo Israele e tutte le parti a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale", ha detto Michel a margine del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) in Laos. Feriti due caschi blu indonesiani. Colpite anche basi italiane. Crosetto convoca l'ambasciatore dello Stato ebraico, parlando di "attacco intollerabile" e possibile "crimine di guerra".

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver ucciso il comandante supremo della Jihad islamica palestinese Mohammad Abdullah nel raid aereo che ieri ha colpito il campo profughi di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania.





