"Non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato Unifil che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Ho detto all'ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini dal governo israeliano" così il ministro della Difesa in conferenza stampa a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione in Libano dopo gli spari contro il quartier generale e due basi italiane della missione Unifil da parte dell'esercito israeliano

"Italia e Nazioni Unite non possono prendere ordini da Israele". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi sull'attacco israeliano alle basi Unifil. Insieme a lui il comandante di vertice interforze, generale Francesco Figliuolo. "Non si tratta di un errore o un incidente" e non può essere una giustificazione il fatto che Israele avesse chiesto di evacuare le basi, ha aggiunto il ministro, "vogliamo capire perchè è successo quello che è successo".

Crosetto: "Atti compiuti da forze israeliane potrebbero costituire crimini di guerra" "Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane potrebbero costituire crimini di guerra, si tratta di gravissime violazioni alle norme del diritto internazionali, non giustificate da alcuna ragione militare" ha detto ancora il ministro della Difesa. Su un eventuale ritiro di Unifil dal sud del Libano "la decisione spetterebbe alla comunità internazionale ma non siamo ancora a quel punto" ha aggiunto.

Crosetto: "Ritiro Unifil non è scelta nazionale" "Abbiamo preparato piani di contingenza per qualsiasi avvenimento, accelerando i tempi di intervento se necessario" ma ritirare il contingente Unifil dal Libano "non è una scelta nazionale, è una scelta dell'Onu e ci rifletteranno i 40 paesi contributori. La mia idea è far prevalere spazi di pace, non far passare l'idea che possa esserci una continua guerra" ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto.