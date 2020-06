Beyoncé chiede giustizia per Breonna Taylor

2/10

Beyoncé si rivolge al procuratore generale dopo mesi di indagini. “Nel rapporto si dice che Breonna non ha riportato ferite e invece sappiamo che è stata raggiunta da otto colpi d’arma da fuoco. Gli agenti indicano nel rapporto d’essersi presentati e annunciati. Il suo fidanzato però, che era in casa, così come i vicini, affermano che non è vero". Immagine tratta dal profilo Instagram @beyonce

