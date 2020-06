Come riporta la BBC , gli appassionati di K-Pop si sono dati da fare con una serie di iniziative online, a cominciare da Twitter , dove hanno postato contenuti “inoffensivi” utilizzando gli hashtag adottati dagli oppositori del movimento Black Lives Matter, come ad esempio #AllLivesMatter e #WhiteLivesMatter : così facendo hanno fatto salire i topic nei trend di Twitter, ma ne hanno anche diluito il messaggio, rendendolo di fatto inefficace.

Ma sono arrivati anche aiuti più concreti: dopo la donazione dei BTS, il fan club One In An Army ha lanciato un fundraising per pareggiare la cifra messa a disposizione dalla band e ci è riuscito in meno di 24 ore, destinandola sempre a Black Lives Matter.



Se le reazioni di stupore sono ingiustificate, dato che già in passato i fan del K-Pop avevano sposato cause politiche e sociali, non sono però mancate anche le critiche: alcuni supporter delle band di pop coreano si sono infatti lamentati del fatto che all’interno delle stesse community di appassionati le persone di colore sarebbero emarginate e costrette spesso ad abbandonare questi gruppi.



Allo stesso modo, non è mancato chi ha fatto notare come gli artisti coreani che supportano Black Lives Matter sposino la causa degli afroamericani negli USA, ma tacciano spesso sugli episodi di razzismo in Corea del Sud.