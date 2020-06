Black Lives Matter: Fedez e Chiara Ferragni scendono in strada

Anche l’influencer e il cantautore partecipano all’iniziativa Black Lives Matter

L’iniziativa Black Lives Matter supera i confini statunitensi e ora invade anche l’Europa. In Italia anche Fedez e Chiara Ferragni (le FOTO più belle della coppia), sulla falsariga di tantissime star della cinema, della tv e della musica, hanno scelto di unirsi alla protesta. La coppia ha partecipato alla manifestazione organizzata domenica alla Stazione Centrale di Milano che ha radunato centinaia di persone. Un’iniziativa nata per chiedere più attenzione sulle discriminazioni razziali dopo la morte di George Floyd. Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato sui social alcune foto che testimoniano la loro presenza al corteo. L’influencer è apparsa camuffata con mascherina (utilizzata per rispettare le disposizioni previste per contrastare la diffusione del Coronavirus), pantaloni della tuta e felpa col cappuccio nero. Chiara Ferragni ha marciato con in mano un cartello con scritto “F**k Racism”. Con lei il marito Fedez e Luis Sal, influencer e amico di quest’ultimo. I tre vip hanno trascorso gran parte del tempo in piazza nonostante la pioggia. Presenti anche Chiara Biasi e Veronica Ferraro. La scelta di Fedez e Chiara Ferragni è stata anche criticata da alcuni followers come pubblicato sui social dallo stesso rapper. Intanto Fedez ha già annunciato nei giorni scorsi l’uscita del nuovo singolo “Bimbi per strada”.

Il litigio durante la gita sul Lago Maggiore Chiara Ferragni e Fedez erano reduci da un movimentato weekend sul Lago Maggiore all’insegna della natura ma anche tra gli svaghi offerti dal luogo. Tra questi c’è la zipline, il volo d'angelo a strapiombo sulla Valle Intrasca che Chiara Ferragni (FOTO) ha voluto provare. L’influencer ha scelto di provare l’esperienza di un volo di poco più di un minuto a oltre 120 km/h a strapiombo sulla valle. Fedez ha subito scelto di non farlo e intimorito non si è messo in gioco ma ha scatenato un involontario battibecco. Mentre la moglie era imbragata e munita di tuta e caschetto, emozionata e tesa, Fedez ha deciso di incoraggiarla con parole che hanno sortito un effetto sbagliato: "Amore vai, finché morte non ci separi", ha ironizzato il rapper, scatenando la reazione indignata della moglie. Chiara Ferragni ha risposto stizzita: "Ma Fede sei serio? Puoi dire una cosa del genere? Guai a te se dici qualcosa mentre mi lancio". Il siparietto tra i due ha scatenato i social tra post ironici, meme, commenti divertiti e tante interazioni.