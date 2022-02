Usa, afroamericano ucciso in casa dalla polizia a Minneapolis

La vittima aveva 22 anni e stava guardando la televisione quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento. Secondo quanto emerso in un secondo momento, non era lui l’obiettivo del blitz. Gli agenti stavano cercando il presunto autore di un omicidio

La polizia di Minneapolis ha rilasciato un video shock in cui tre agenti delle squadre speciali fanno irruzione in un appartamento e sparano a un ragazzo afroamericano, uccidendolo. La vittima, Amir Locke, 22 anni, stava guardando la televisione e, secondo quanto emerso in un secondo momento, non era l’obiettivo dell'assalto che i poliziotti avevano messo in atto. Gli agenti stavano cercando il presunto autore di un omicidio.