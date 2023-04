Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra, ecco qual è il tema

La ricorrenza sarà un'occasione per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su temi come il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità e cambiamenti climatici Condividi

Si avvicina il 22 aprile, giorno in cui si celebrerà la 53esima Giornata mondiale della Terra, evento che mobilità milioni di persone in tutto il mondo in difesa del pianeta. La giornata sarà un'occasione per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su temi come il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità e cambiamenti climatici. Temi che, secondo l'organizzazione Earthday, nel 2022 sono stati affrontati da alcuni governi con l'adozione di importanti iniziative di politica ecologica, ma ancora la strada è lunga perché quasi tutti i paesi del mondo non sono sulla buona strada per raggiungere la neutralità dei gas serra entro il 2050. Serve quindi una rivoluzione economica che deve avere due imperativi: salvare l'umanità dalla crisi climatica e costruire economie verdi in ogni paese in modo che tutti traggano vantaggio dalla rivoluzione verde. Questo risultato può essere ottenuto solo se tutti investono insieme nel futuro del pianeta.

Invest in our Planet In linea con questi obiettivi, il tema quest'anno è "Invest in our Planet", investi nel nostro pianeta. L'obiettivo è incentivare governi, imprese, cittadini a investire nel pianeta e nelle generazioni future. Agire ora per proteggere la salute, le famiglie e l'ambiente. Innovare subito per provare a invertire la rotta rispetto ai cambiamenti climatici e costruire un futuro più verde e più equo invitando tutti a fare la propria parte. Secondo Earthday, i governi devono incentivare i cittadini, le imprese e le istituzioni a creare e innovare, promuovendo gli interessi pubblici e creando il quadro per un sistema economico globale equo e sostenibile. leggi anche Siccità in Europa, umidità del suolo sotto la media. LA FOTO

"Dobbiamo unirci nella nostra lotta" "Nel 2023 dobbiamo riunirci di nuovo in collaborazione per il pianeta", ha affermato Kathleen Rogers, presidente di Earthday.org nel comunicato in cui viene annunciato il tema dell'edizione di quest'anno -. Le imprese, i governi e la società civile hanno la stessa responsabilità di agire contro la crisi climatica e accendere la scintilla per accelerare il cambiamento verso un futuro verde, prospero ed equo. Dobbiamo unirci nella nostra lotta per la rivoluzione verde e per la salute delle generazioni future. Adesso è il momento di investire nel nostro pianeta". leggi anche Entro il 2050 metà popolazione allergica, colpa anche del clima