I ricercatori hanno già sviluppato enzimi mutanti per convertire il polimero del polietilene tereftalato utilizzato per produrre le bottiglie, nelle sue unità di base, l'acido tereftalico (TA). Gli scienziati hanno ora usato batteri geneticamente modificati per convertire l'TA in vanillina. La vanillina è ampiamente utilizzata nell'industria alimentare e cosmetica ed è un'importante sostanza chimica sfusa, utilizzata per produrre prodotti farmaceutici, per la pulizia ed erbicidi. La domanda globale è in crescita e nel 2018 è stata di 37.000 tonnellate, superando di gran lunga l'offerta di bacche naturali di vaniglia. Circa l'85% della vanillina è attualmente sintetizzato da sostanze chimiche derivate da combustibili fossili.

Bottiglie di plastica convertite in aromatizzanti alla vaniglia. È la prima volta che la plastica di scarto viene trasformata in un materiale più redditizio e prezioso. Gli scienziati potrebbero aver trovato la chiave di volta per rendere davvero vantaggioso e attraente riciclare gli involucri di plastica. Attualmente la plastica perde circa il 95% del suo valore come materiale, dopo un singolo uso. Incoraggiare una migliore raccolta e utilizzo di tali rifiuti è fondamentale per affrontare il problema globale dell'inquinamento da plastica.

La rivincita dell'economia circolare

Joanna Sadler, dell'Università di Edimburgo, che ha condotto questo lavoro, ha dichiarato: "Questo è il primo esempio di utilizzo di un sistema biologico per convertire i rifiuti di plastica in una preziosa sostanza chimica industriale e ha implicazioni molto eccitanti per l'economia circolare". Stephen Wallace, anche lui dell'Università di Edimburgo, ha detto: "Il nostro lavoro sfida la percezione che la plastica sia uno spreco problematico e dimostra invece il suo uso come nuova risorsa di carbonio da cui possono essere realizzati prodotti di alto valore".

L'inquinamento degli oceani

Circa 1 m di bottiglie di plastica vengono vendute ogni minuto in tutto il mondo e solo il 14% viene riciclato. Le ricerche più recenti hanno dimostrato che le bottiglie sono il secondo tipo più comune di inquinamento da plastica negli oceani, dopo i sacchetti di plastica. Attualmente anche quelle bottiglie riciclate possono essere trasformate solo in fibre per abbigliamento o tappeti.

Batteri E coli ingegnerizzati

La ricerca, pubblicata sulla rivista Green Chemistry, ha utilizzato batteri E coli ingegnerizzati per trasformare TA in vanillina. Gli scienziati hanno riscaldato la coltura batterica a 37°C per un giorno, le stesse condizioni che vengono usate per produrre la birra, ha spiegato Wallace. Questo ha permesso di trasformare il 79% dell'TA in vanillina. Successivamente gli scienziati modificheranno ulteriormente i batteri, in modo da aumentare ulteriormente il tasso di conversione. "Abbiamo una straordinaria struttura robotica di assemblaggio del DNA qui - ha dichiarato il ricercatore -. Funzioneranno anche per aumentare il processo per convertire grandi quantità di plastica. Altre preziose molecole potrebbero anche essere prodotte da TA, come alcune utilizzate nei profumi".

L'origine di tutto

Nel 2018 gli scienziati hanno accidentalmente creato un enzima mutante che scompone le bottiglie di plastica e il lavoro successivo ha prodotto un superevole enzima che mangia bottiglie di plastica ancora più velocemente.