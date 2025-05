Fondazione CER, accolto decreto per la diffusione energie rinnovabili

La Fondazione CER Italia accoglie con favore il decreto firmato oggi dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che prevede l’introduzione di importanti modifiche alla disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo. Tra gli altri elementi positivi del provvedimento, Fondazione CER Italia sottolinea anche la maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, l’applicabilità anche alle richieste già presentate, la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo, e l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, ora applicabile anche alle persone fisiche.

“Si tratta di un provvedimento atteso e strategico, un passo avanti fondamentale – commenta Silvia Chiassai Martini, presidente di Fondazione CER Italia e Sindaco di Montevarchi – che recepisce molte delle istanze sollevate dagli operatori e dai territori in questi mesi. L’estensione della misura PNRR ai comuni con meno di 50 mila abitanti rappresenta una svolta concreta, che permetterà di coinvolgere in modo più capillare nel processo di transizione energetica le realtà locali, anche quelle di medie dimensioni che fino ad oggi erano esclusi da questa opportunità”. Continua Chiassai Martini: “Queste modifiche vanno nella direzione giusta”.

La Fondazione

In questo scenario, Fondazione CER Italia – alla quale hanno aderito già 53 Comuni da tutta Italia – si conferma il riferimento nazionale come prima Comunità Energetica Rinnovabile a trazione pubblica già operativa in tutto il paese. Nata nel 2023, Fondazione CER Italia promuove un modello di energia sostenibile, solidale e accessibile a tutti, cittadini, imprese, enti locali, terzo settore, in tutta Italia. L’accesso semplice e gratuito alla comunità energetica permette agli aderenti di sfruttare l’opportunità del PNRR avendo un supporto burocratico totale per le procedure necessarie a beneficiare degli incentivi dedicati alle CER.