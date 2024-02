Allerta Xylella, nuova variante del batterio individuata vicino a Bari

"Questa scoperta - commenta Pentassuglia - mette in evidenza il grande lavoro che stiamo facendo in Puglia, non lasciando nulla al caso ma continuando con un monitoraggio costante. Effettuiamo verifiche e campionamenti in oltre cento siti, e questa scoperta è il risultato di questo lavoro impegnativo ma efficace". La Regione, infatti, effettua indagini sui vettori e quindi sugli insetti, e proprio durante questa attività a campione è stata individuata la nuova variante di Xylella. "Non dobbiamo creare allarmismi - prosegue Pentassuglia - ma nemmeno abbassare la guardia, anzi. Non sappiamo ancora se la variante è più o meno aggressiva, se è virulenta, lo stabiliranno gli accertamenti. Ma quello che dobbiamo fare è usare massima cautela perché potenzialmente il vettore può colpire anche le piante di vite".

Coldiretti Puglia: nuova variante conferma errori Ue

"Il caso di infezione da 'Xylella fastidiosa fastidiosa', il nuovo ceppo del batterio killer rinvenuto in agro di Triggiano, mette nuovamente sotto accusa il sistema di controllo dell'Unione europea con frontiere colabrodo che hanno lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari, causando danni da miliardi di euro in Puglia con 21 milioni di ulivi secchi e l'intero settore olivicolo in ginocchio in Salento". E' quanto afferma Coldiretti Puglia annunciando che manifesterà a Bruxelles il 26 febbraio contro "una politica europea troppo permissiva". "La Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa - evidenzia l'associazione - può colpire anche le piante di vite causando quella che viene definita la malattia di Pierce, una fitopatia che porta al disseccamento dei vigneti come accaduto in California, esattamente come avviene per gli oliveti a causa della Xylella fastidiosa sottospecie pauca".