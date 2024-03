Apre il campo di tulipani di Arese: i primi giorni l'ingresso è gratis

"Siamo pronti, una parte del campo è già in fioritura, il campo di tulipani di Arese apre sabato 16 marzo". È con un post sui social che Edwin Koeman, l'olandese ideatore del progetto, annuncia la data ufficiale di apertura del più grande U-Pick Garden in Italia. E poi aggiunge, "per i primi giorni, fino a venerdì 22 marzo, l'ingresso sarà gratuito. Da sabato 23 occorrerà acquistare il buono d'ingresso open in vendita sul nostro sito". Quest'anno il campo ha ben 715.000 tulipani di oltre 400 varietà diverse molto speciali dai colori e forme inaspettate, che offriranno uno spettacolo indimenticabile, sparsi in un’area di due ettari, pari a quattro campi da calcio.

Come funziona



Il campo sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle ore 8,30 fino alle 19.00. Anche in caso di pioggia e/o maltempo. La direzione valuterà la possibilità di chiudere il campo in caso di forti temporali o nel caso in cui non ci fossero le condizioni di sicurezza per i visitatori. Ogni giorno i filari nei campi cambieranno per garantire l’opportunità di raccogliere e scattare foto durante tutta la durata della visita.