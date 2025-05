Emanuele Filiberto, chi è la nuova fidanzata Adriana Abascal

Nata a Veracruz, in Messico, classe 1970: Adriana Abascal è la nuova fidanzata di Emanuele Filiberto di Savoia. Ex modella, oggi conduttrice, produttrice e fondatrice di Maison Skorpios, brand di scarpe di lusso specializzato in stivali, Abascal è stata Miss Messico nel 1988 e ha partecipato, l’anno successivo, a Miss Universo dove si è classificata quinta. Tre matrimoni alle spalle e tre figli avuti con il secondo marito, Adriana Abascal ha ufficializzato la relazione con Emanuele Filiberto apparendo insieme alla cena di gala per il Concerto di Omar Harfouch al Parlamento. La nuova coppia è apparsa sorridente e affiatata ed è uscita allo scoperto dopo mesi di ipotesi e avvistamenti sospetti dei due negli stessi luoghi.