Fiere e sagre di primavera, le più belle da visitare a maggio

Profumi e sapori in provincia di Treviso alla Festa delle Rose di Monigo: la frazione veneta ogni anno in occasione della fioritura si colora di centinaia di rose oltre a diventare un evento gastronomico che celebra i piatti locali e le ricette tradizionali. Una festa che celebra la primavera e unisce profumi e gusto a eventi musicali e tornei di bocce.

Maggio è uno dei mesi più interessanti per le sagre di paese e le feste all'aria aperta. Con le temperature piacevoli e le giornate che si allungano, ogni week end è un'occasione buona per approfittare di una gita fuori porta per gustare i prodotti tipici del territorio, da Nord a Sud. Dalle fragole al cinghiale, i protagonisti delle sagre di maggio 2025.

Festa del cinghiale a Brisighella

A Brisighella, borgo ravennate, arriva invece la festa del cinghiale, dove l'offerta gstronomica locale spazia dalle tagliatelle al ragù allo stufato in umido, allo stinco, accompagnati da tanti altri piatti tipici come gli la polenta, la trippa e il castrato. Non solo cibo: il programma della festa è ricco di eventi e attività collaterali tra giochi, mercatini, musica e spettacoli.



QUANDO: 9 Maggio 2025 - 12 Maggio 2025

DOVE: Brisighella (Emilia Romagna)

Sagra del pecorino romano e del salame cotto a Nepi

La Sagra del Salame Cotto di Nepi e del Pecorino Romano del Lazio torna a maggio 2025 a Nepi, in provincia di Viterbo, per esaltare i sapori del territorio. Il salame cotto di Nepi e il pecorino romano sono i prodotti tipici protagonisti della sagra, ma non gli unici. Nei ristoranti convenzionati con la sagra si trovano, a pranzo e a cena, tanti piatti tipici tra cui la famosa “vignarola”, la coratella con cipolle, la pasta con pecorino in varie declinazioni, le fave, il salame cotto e la scapicollata.

QUANDO: 9 Maggio 2025 - 18 Maggio 2025

DOVE: Nepi (Lazio)

Sagra dell'agnello a Favara

La Sagra dell’Agnello Pasquale di Favara, in provincia di Agrigento, è dedicata al tipico dolce di pasta di mandola realizzato a forma di Agnello, diventato il dolce simbolo della Pasqua nonostante oggi questo prodotto non venga più consumato durante il periodo pasquale, ma in tutte le stagioni dell’anno, rappresentando ormai la sicilianità a livello nazionale. Oltre alla gastronomia, la sagra offre spettacoli folkloristici ed esibizioni musicali.



QUANDO: 9 Maggio 2025 - 11 Maggio 2025

DOVE: Favara (Sicilia)

Sagra della pardula a Nureci

Nureci, piccolissimo comune sardo in provincia di Oristano, porta in paese la Sagra della Pardula, una manifestazione dedicata all’antica ricetta del tipico dolce sardo. Si tratta di un tortino ripieno di ricotta o formaggio che, a seconda della zona di preparazione, si può trovare nella versione dolce o salata. Si potrà vivere un'esperienza local anche assistendo alla sfilata delle maschere tradizionali e dei gruppi folk.



QUANDO: 4 Maggio 2025

DOVE: Nureci (Sardegna)

La Sagra degli Asparagi a Cusano

Torna a Cusano di Zoppola, in Friuli Venezia Giulia, la Sagra degli asparagi: tante le tante proposte culinarie nei chioschi enogastronomici a base di asparagi con scaloppine, frittata e frico. Oltre al cibo, anche intrattenimento: non mancheranno concerti e dj set.



QUANDO: 16 Maggio 2025 - 23 Maggio 2025

DOVE: Cusano (Friuli Venezia Giulia)