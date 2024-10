Le 7 sagre e fiere d'autunno da vedere in Italia a novembre

Il festival Cardoncello on the Road attraversa l’Alta Murgia tra ottobre e novembre, fermandosi nei borghi pugliesi per celebrare il cardoncello, un fungo dal sapore intenso e prelibato. Tra workshop culinari, degustazioni e visite guidate, potrai scoprire le bellezze nascoste di luoghi come Spinazzola e Gravina, in un’atmosfera che unisce sapori e natura