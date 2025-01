Subiaco, muore per malore in municipio il sindaco 38enne

Il primo cittadino è morto improvvisamente per un malore mentre era in municipio, dopo essere tornato da Roma. Il ministro della Cultura Giuli: Subiaco perde un giovanissimo e appassionato amministratore e un uomo libero"

E' morto improvvisamente il giovane sindaco di Subiaco, Domenico Petrini. Petrini, 38 anni, è stato colpito nel tardo pomeriggio da un malore che non gli ha lasciato scampo mentre era in municipio, dopo essere tornato da Roma. Stava organizzando l'accoglienza per l'assemblea dell'Uncem nazionale - l'Unione delle comunità montane - che era prevista per domani al Teatro comunale della cittadina del frosinate e che è stata annullata in seguito alla tragedia. Petrini era stato eletto alla guida dell'amministrazione di Subiaco nell'ottobre 2021 con la lista civica 'Ora Subiaco'. Tanti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del governatore del Lazio Francesco Rocca e del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha ricordato l'entusiasmo di Petrini quando lo scorso dicembre, al Ministero della Cultura Subiaco è risultata vincitrice del titolo di 'Capitale italiana del Libro 2025'.

Il cordoglio del governatore Rocca e del presidente dell'Anci Manfredi

"Sono addolorato per l'improvvisa scomparsa di Domenico Petrini, Sindaco di Subiaco. In questi anni ho potuto conoscerne l'amore viscerale e appassionato per il suo territorio, per la politica intesa come servizio, per il bene comune. Alla comunita' di Subiaco giungano i piu' sinceri sentimenti di cordoglio e di partecipazione per questo lutto cosi' doloroso" ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Profondo dolore per la prematura perdita di Domenico Petrini. Ci stringiamo con affetto intorno alla sua famiglia e a tutta la comunità di Subiaco. Da tutta l'Anci le più sentite condoglianze" ha scritto su X il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.