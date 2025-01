Molise, incendio su una piattaforma petrolifera. Evacuati gli operai

Domate le fiamme divampate nel pomeriggio sulla struttura al largo di Termoli. I 19 operai che erano al lavoro sono stati tutti messi in salvo. Nicastro (Guardia Costiera) a Sky TG24: "Ora ci concentriamo sul monitoraggio ambientale, per verificare che non ci siano pericoli per l’area marittima circostante"

Sono state domate le fiamme dell’incendio divampato nel pomeriggio sulla piattaforma petrolifera "Campo Rospo Mare", al largo della costa molisana. Subito evacuati i 19 operai al lavoro sulla struttura. Sul posto sono giunte la motovedetta CP878, della Guardia Costiera di Termoli, con personale dei Vigili del Fuoco imbarcato per supportare le operazioni di spegnimento dell'incendio, e la motovedetta CP538, proveniente dalla Guardia Costiera di Vasto. In volo nell'area d'operazione anche l'aereo Manta 10-03 e l'elicottero 11-11 della Guardia Costiera impegnati in attività di monitoraggio ambientale. Il comandante della Capitaneria di porto di Termoli Giuseppe Panico, che ha coordinato l'intero intervento, sottolinea: "Nessuno è rimasto ferito. C'è stato un pronto intervento".

Le cause

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sul "Campo Rospo Mare" è partito da una vasca di contenimento situata sulla piattaforma B che poi non si è esteso al resto degli ambienti, rimanendo così contenuto e venendo poi estinto sia dall'impianto antincendio presente nella struttura che dai Vigili del Fuoco. All'arrivo dei soccorritori sono state così completate le operazioni di spegnimento del rogo. Sull'episodio è attualmente in corso un'indagine da parte della Capitaneria di Porto di Termoli.

Nicastro (Guardia Costiera) a Sky TG24: "Non ci sono tracce di inquinamento"

"Sono state immediatamente evacuate le persone a bordo. Sono tutte in buone condizioni, non ci sono situazioni di emergenza", ha dichiarato a Sky TG24 il Comandante Cosimo Nicastro, capo ufficio comunicazione della Guardia Costiera. "Le attività ora si concentrano in particolare sul monitoraggio ambientale, per verificare che non ci siano pericoli per l’area marittima circostante", ha aggiunto. "Al momento non sono segnalate tracce di inquinamento nella zona che stiamo monitorando. Poi si procederà a determinare anche le cause che hanno scatenato l’incendio".