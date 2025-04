Milano, una serie di dibattiti sulla situazione delle carceri italiane

All'interno del centro milanese di Dropcity, tra aprile e maggio 2025, prende forma il programma di incontri dal titolo “Reform Trust: Ideas on penal environments”. Diversi ospiti d'eccezione si incontreranno per discutere della situazione delle case di reclusione in Italia, esplorandone la funzione e facendo luce in particolare sul populismo penale, il sovraffollamento, il lavoro carcerario, la deprivazione economica e la riforma e trasformazione del carcere

Una serie di dibattiti sulla situazione nelle carceri in Italia. È questo il programma di “ Reform Trust: Ideas on penal environments ”, una serie di incontri che, in programma da aprile a maggio 2025 a Milano, esplorano la funzione delle case di reclusione italiane, facendo luce in particolare sul populismo penale, il sovraffollamento, il lavoro carcerario, la deprivazione economica e la riforma e trasformazione del carcere. Ospitate all'interno del centro milanese di Dropcity, le sessioni mettono in relazione individui, oggetti, spazi e i significati che assumono all'interno del contesto penale, intrecciando questioni architettoniche, legali, amministrative e sociali. L'iniziativa è curata da Federica Verona, architetta e urbanista, e Valeria Verdolini, sociologa giuridica e attivista.

Il progetto

Le sessioni di dibattito rientrano all'interno del progetto “Prison Times: Spatial dynamics of penal environments”, che interroga lo stato contemporaneo dell’incarcerazione, esplorando le cause e le conseguenze delle strutture penali sia a livello individuale che collettivo. Non solo, l'iniziativa mette in discussione anche la percezione del tempo attraverso le scadenze procedurali e l’uso di oggetti nella routine penitenziaria, rivelando la tensione nel design tra sicurezza, comfort e funzionalità.

Il programma dell'iniziativa

Dopo il primo incontro dello scorso 12 aprile, che ha visto protagoniste le curatrici dell'iniziativa in dialogo con Roberto Mozzi della casa circondariale di San Vittore a Milano e Valentina Alberta, avvocata di diritto penitenziario, il programma di “Reform Trust: Ideas on penal environments” proseguirà il prossimo 23 aprile con una nuova sessione. Ospiti del prossimo appuntamento, in programma alle 18.30 all'interno di Dropcity, saranno Guido Camera, presidente di Italia Stato di Diritto, Luigi Mastrodonato, giornalista, Francesco Maisto, Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, e Niccolò Agliardi, cantautore, compositore e autore di podcast.

Le altre sessioni

In calendario, anche un altro incontro, previsto nella stessa sede il 15 maggio alle 18.30, a cui prenderanno parte Giuseppe Scutellà, presidente dell'Associazione Puntozero, Tommaso Spazzini Villa, artista, e Giacomo Papi, scrittore e direttore contenuti Fondazione Mondadori. Il programma si chiude il 28 maggio, alle 18.30, con un'ultima sessione che avrà come ospiti Roberto Bezzi, responsabile dell'area educativa del carcere di Bollate, Isabella De Silvestro, giornalista, ed Edoardo Albinati, autore e insegnante nel carcere di Rebibbia.