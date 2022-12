Economia

Il nuovo ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, tira dritto con uno dei progetti più discussi d’Italia: il ponte sullo Stretto di Messina , punto fondamentale nel programma che ha portato il centrodestra a vincere le ultime elezioni. Il leader della Lega assicura che si vuole portare a termine l’opera “ingegneristica più green, più ecocompatibile di quelle studiate” per collegare Sicilia e Calabria . “Costa di più non farlo che farlo”, dice Salvini

L'AREA DELLO STRETTO - Ma il Ponte sullo Stretto non sarebbe di facile realizzazione. Nel 2021 è stato diffuso uno studio condotto sui fondali marini dello Stretto di Messina e sulla sismo-tettonica dell’area, frutto di una collaborazione internazionale tra il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Catania, il Center for Ocean and Society-Institute of Geosciences dell’Università di Kiel in Germania e l’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. (Nella foto: il rendering di un progetto)