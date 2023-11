3/12

Il focus forse più importante di Pixel Watch 2 è la salute. Sul retro, a contatto con la pelle, troviamo un sensore di rilevazione della frequenza cardiaca “a multipropagazione” supportato dall’intelligenza artificiale che trasmette informazioni in tempo reale su salute e fitness, monitora il sonno così come il battito cardiaco e offre notifiche per tachicardia e bradicardia. Presente anche un sensore per la temperatura cutanea, come quello presente su Apple Watch; così come simile a quella di Apple Watch è l’app per fare un elettrocardiogramma in 30 secondi.

