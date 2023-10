Pixel 8 e 8 Pro, i telefoni Google con l’Intelligenza Artificiale

I due telefoni - che, lo diciamo subito, ci sono piaciuti moltissimo - portano con sé il meglio dell’intelligenza artificiale di Google e rappresentano a nostro avviso i migliori smartphone Android in questo momento. Sono venduti in due versioni (8 con schermo da 6,2 pollici e 8 Pro con schermo da 6,7 pollici) e sorprendono durante l’uso quotidiano per le funzionalità intelligenti. Peccato che alcune funzioni di I.A. “spinta” siano disponibili per il momento solo per gli utenti americani

(di Daniele Semeraro)