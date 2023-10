Pixel 8 e 8 Pro, gli smartphone con l'intelligenza artificiale

Presentazione in grande stile per i nuovi prodotti “Made by Google”. Ci sono gli smartphone innovativi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, c’è l’aggiornamento delle cuffie Pixel Buds Pro e - novità - sbarca in Italia anche lo smartwatch Pixel Watch 2, che unisce l’esperienza di “Big G” con quella di Fitbit

Con Pixel 8 e Pixel 8 Pro Google aggiorna i propri smartphone, che nelle nostre prove abbiamo sempre trovato molto innovativi e pieno di funzionalità che potremmo definire “diverse dal solito”. Non si tratta degli unici prodotti proposti da Google: arrivano anche in Italia per la prima volta lo smartwatch Pixel Watch (nella nuova seconda versione) e l’aggiornamento delle cuffie Pixel Buds Pro. Abbiamo specificato “in Italia” perché fino ad ora alcuni prodotti presentati da Google (come lo stesso orologio o anche il pieghevole Pixel Fold) non avevano visto la luce nel nostro paese. Quest’anno, invece, non solo saranno disponibili sul nostro territorio con acquisto online sul Google Store o su Amazon, ma anche nei negozi fisici grazie a un accordo con Unieuro e Vodafone Italia.

Pixel 8 e 8 Pro: le caratteristiche principali

Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro sono gestiti dal nuovo processore Tensor G3 proprietario. I due telefoni sono abbastanza simili tra loro: il Pixel 8 ha bordi sagomati, un display da 6,2 pollici, finiture in metallo satinato e una parte posteriore in vetro lucido; è disponibile nei colori grigio verde, rosa e nero ossidiana. Pixel 8 Pro integra invece un display Super Actua da 6,7 pollici molto luminoso e completamente piatto. Presente un retro in vetro opaco con una cornice in alluminio lucido ed è disponibile in tre colori: azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana. Sul retro di Pixel 8 Pro è anche presente un nuovo sensore di temperatura che consente di scansionare rapidamente un oggetto per rilevarne il calore. I nuovi Pixel sono protetti dal chip di sicurezza Titan M2 di Google che protegge le informazioni personali mentre la funzionalità Sblocco con il Volto - ci spiegano - soddisfa la più alta classe biometrica di Android. Infine, con l’acquisto di un telefono PIxel Google assicura ben sette anni di supporto software e di aggiornamenti del sistema operativo.

Pixel 8 e 8 Pro: intelligenza artificiale al servizio della fotocamera (e non solo)

Sono moltissime le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nella fotocamera. C’è, ad esempio, la funzione Scatto Migliore che scatta una raffica di foto e sceglie quella più bella (ad esempio quella senza persone con occhi chiusi); Magic Editor, invece, sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per riposizionare e ridimensionare oggetti, far risaltare lo sfondo, cancellare (attraverso la funzione Gomma Magica) persone o oggetti all’interno delle foto. La Gomma Magica, tra l’altro, per la prima volta viene estesa anche all’audio, e permette di ridurre facilmente i suoni che distraggono, come il vento o la folla rumorosa, il tutto grazie a modelli avanzati di apprendimento automatico. Le novità non sono finite: con Summarize (funzionalità per adesso attiva in lingua inglese) Pixel può generare in pochi secondi riassunti di pagine web, mentre sempre grazie all’intelligenza artificiale Filtro Chiamate consente di ricevere in media il 50% in meno di chiamate di spam rispondendo silenziosamente alle telefonate da numeri sconosciuti con una voce naturale. Il prezzo di Pixel 8 parte da 799 euro (memoria da 128 o 256 giga); Pixel 8 Pro (memoria da 128, 256 o 512 giga) parte da 1.099 euro.