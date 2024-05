1/6

Abbiamo titolato questa recensione “il tablet per la casa” perché Pixel Tablet ha una caratteristica che molti altri tablet non hanno: ha una base di ricarica, un “dock”, che permette di tenere il tablet in verticale e che funge anche da cassa musicale (di ottima qualità tra l’altro). Pixel Tablet è venduto in due colori (grigio creta e grigio verde), al tatto è morbido, ha un ottimo grip quando si tiene in mano e un buon display da 11 pollici.